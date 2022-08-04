台東市四維路分隔島上40年的菩提樹被連根拔起，施工前原貌。（黃治維提供／蔡旻妤台東傳真）

台東市四維路分隔島上20多棵40年的菩提樹被連根拔起，台東縣府建設處表示將移植。（蔡旻妤攝）

原台東市四維路上的菩提樹移植後，專家認為夏季溫度高，樹根水分散失快，不適合移植樹木。（蔡旻妤攝）

原台東市四維路上的菩提樹移植後，專家認為夏季溫度高，樹根水分散失快，不適合移植樹木。（蔡旻妤攝）

原台東市四維路上的菩提樹移植後，專家認為夏季溫度高，樹根水分散失快，不適合移植樹木。（蔡旻妤攝）

台東市四維路正在進行道路改善工程。（蔡旻妤攝）

台東市四維路正在進行道路改善工程。（蔡旻妤攝）

台東市四維路為市區重要道路，台東縣政府因道路改善工程將道路分隔島上20多棵菩提樹移植，民眾憂40年歷史的「菩提大道」消失。縣府建設處表示，菩提樹將分批移植，改種其他樹種。專家卻認為，夏季高溫不適合移植，這批大樹恐死光。

前台東市長賴坤成在臉書貼文，四維路上40年的菩提樹一夕之間砍光了！很心痛，行道樹是有生命、需要定期修剪的，不是茂密了，嫌礙眼動輒就理光頭、甚至直接砍掉！

四維路綠色隧道是台東人早期的共同回憶，對於路樹遭拔根，民眾表示，長大欉要幾10年，砍掉只要幾分鐘，夏季溫度高達攝氏40度，台灣最重要的就是植樹增加綠地面積，以求降低氣溫。

對此，縣府建設處土木科長劉大魁回應，近10年菩提樹不斷茁狀，原有分隔島限制根系生長，竄生根系更破壞道路及人行道鋪面。歷經幾次強颱，菩提樹已近半數倒塌或死亡；而現存菩提樹枝葉影響行車安全，必須不斷修剪，留下斷頭景觀，嚴重影響市容，將移植至台東水資廠旁，將有更自由的成長空間。

「這種移樹方式太粗暴」林業試驗所全國種樹諮詢中心專家陳正豐說，夏季溫度高，樹根水分散失快，最不適合移植樹木，況且移植前得斷根一段時間，待根部冒出新的根系時再移植，而不是像這些菩提樹「說挖就挖」，菩提樹遭大量剪枝，傷口未處理恐腐爛枯死，即使未來枝葉長出，若干年後恐造成公共安全事件，建議移植應選在冬末早春。

據了解，過去平地都市樹木由各地方政府自行訂定相關樹木保護自治法規管理，但各地標準不一，經常而出現爭議，行政院農業委員會林務局今年1月頒布「景觀樹木修剪作業指引」，卻無罰則，民眾質疑該工程違反前述作業指引及台東縣行道樹管理自治條例。

建設處長許瑞貴強調，近年屢次接獲民眾、議員及市公所陳情，與四維路相接之博愛路、中華路兩端車道不順接，獲內政部營建署補助8150萬元辦理改善工程，預計明年農曆年前完工，並重新栽種營建署登錄適當的市區道路樹種。

許瑞貴說，工程目前優先封閉施做國立台東女中校門口段，原有分隔島將移除，搭配號誌改善，期望能在開學前完成，相信可有效解決長年以來台東女中上千師生家長進出因動線不順所導致的雍塞現象。