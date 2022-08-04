嘉義市好市多前馬路淹大水，騎士緩速驚險通過。

由於午後對流雲系發漲旺盛，易有強降雨，氣象局也對13縣市發布大雨特報，其中包含嘉義市！有女子也拍下被雨彈襲擊的影片上傳到臉書，影片中可見1輛休旅車已淹至半顆輪胎高，甚至有位騎士疑似機車拋錨，只能伸出雙腳慢慢地往前移動，其他經過的機車與汽車皆緩慢的行駛通過。

一名女子在臉書社團「嘉義綠豆大小事」發文，並上傳1段15秒影片，影片中可見其拍攝地點為嘉義市好市多前大馬路，遭到午後大雷雨雨彈轟炸，導致最外側車道淹水，有輛機車騎士緩速通過，且水已淹過該機車的整顆輪胎高，該機車經過時，還不時掀起水波，另外還可看見1輛休旅車已被水淹至半顆輪胎高，甚至還看到有騎士疑似機車拋錨，只能放下雙腳用走的，慢慢的將機車往前移動；原PO也在貼文寫下「目前忠孝路，好市多前大淹水，請小心行駛。」。

影片一出，網友紛紛留言表示「水路兩用真的牛，什麼牌子的？」、「沒拋錨喔，厲害」、「怎麼建設越來越差」、「我很好奇，騎狗狗龍過去會不會漏電」、「呃！淹水了！」、「這台機車猛」、「剛剛三點多去文化路買雞蛋糕，根本來不及穿雨衣，落湯雞回來」、「下好大的雨，看不到前面的路啊，恐怖喔」、「這高度機車會刁掐了」。