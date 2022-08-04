宏碁(2353)今（4）日召開董事會，通過2022年第二季財報，合併營收為新台幣723.22億元；毛利為新台幣80.02億元，毛利率11.1%；營業淨利新台幣21.74億元，營業淨利率3.0%；稅後淨利新台幣17.24億元，單季EPS為新台幣0.58元。

第一季開始，宏碁專注於強化供應鏈管理及產品銷售。第二季末庫存價值為新台幣634.42億元，較第一季稍微減少。宏碁的Vero環保產品線及裸視3D立體SpatialLabs產品線在第二季於全球已有不錯的銷售成績。

宏碁預期PC事業營收在2022年下半年將較去年同期減低，但公司發展多重事業成長引擎的策略持續發酵；在第二季非PC及顯示器之事業營收占整體營收21.1%（2021年同期為16.2%）。宏碁資訊（6811）預計將於本月正式上櫃，宏碁遊戲（6908）將於第三季送件申請興櫃。

為持續深化與拓展遊戲領域相關業務，邁入遊戲內容相關事業，宏碁旗下宏碁遊戲公司董事會今日通過決議，擬投資WINKING ENTERTAINMENT LTD（以下稱「WINKING公司」）並取得不超過55%普通股。

WINKING公司為全球知名遊戲美術專業設計公司，客戶涵蓋全球前25大遊戲公司中之七成以上，提供先進的美術外包製作及遊戲開發服務，參與眾多知名遊戲的製作，包括：刺客教條：維京紀元、天堂2M、原神、Final Fantasy XIV、劍靈2、王者榮耀、第五人格、陰陽師等。該公司在台北、上海、南京、新加坡建立了專屬的研發工作室及營運據點，並擁有超過600名員工。

宏碁遊戲預計以不超過新台幣6.4億元，取得WINKING公司已發行普通股7,850,966股，以及參與現金增資取得WINKING公司發行新股1,744,659股普通股，合計不超過9,595,625股普通股，實際執行將以主管機關核准內容為準。

WINKING公司以其近20年的產業經驗，結合宏碁集團國際規模及宏碁遊戲於遊戲領域之資源將可發揮綜效，挹注彼此國際業務拓展，創造互惠雙贏的契機。