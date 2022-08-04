研華(2395)雖然今年上半年B/B ratio均低於2021年各季，但仍高於過往的平均水準，下半年訂單無虞，法人預估，下半年營收逐季成長，至於2023年營收成長動能則可觀察EIoT、SIoT產品線的疫情改善衍生商機，以及IIoT需求回溫進度，業績表現仍可期，故本土法人維持對研華買進的投資建議，目標價也持平至426元。外資雖也重申維持研華「優於大盤」的評等，但調降目標價到405元。

研華受法說會利多，周四股價開高，但賣壓難敵，外資、自營商本周已連4日賣超600張以上，終場收在最低點342元，下跌6.5元或1.87%，失守5日線、季線。

受惠於EIoT、SIoT產品線出貨暢旺，研華今年第二季營收增加至168.24億元，創歷史新高，季增4.37%。雖然毛利率相對較高的IIoT產品線第二季出貨狀況受大陸部分地區進行程度不一的封控措施而轉差，營收比重降低至28.4%，但第二季毛利率因部分產品漲價效應而提高至38.63%，第二季本業表現更勝首季，惟第一季認列1.55億元匯兌利益，業外利益基期較高，第二季稅後淨利季減4.45%，然而單季獲利仍為僅次於首季的歷史次高。

雖然研華的客戶基於考量確保交期、漲價在即而積極釋出長單的狀況上半年已不再，7月B/B ratio甚至降低至研華過往的平均水準(1.1)以下，不過研華指出，今年7-8月B/B ratio偏低係歐、美市場暑假傳統淡季效益影響，預估9月即有機會回升，且目前在手訂單金額尚在高水準，今年下半年訂單無虞，法人預估，研華第二季至第四季營收可望逐季成長。

此外，2022年以來，歐、美等地EIoT、SIoT產品線的出貨狀況，隨疫情改善而轉佳，法人認為，相關商機有助於推升下半年、2023年新接訂單金額，至於第二季因大陸部分地區封控措施而降溫的IIoT產品線業績展望能否轉佳，則為研華營收成長動能的另一觀察指標，2023年業績表現仍可期。