現年26歲、旅居美國並攻讀印第安納大學視覺媒體配樂碩士的新銳作曲家江宜臻，日前榮獲喬恩·維克斯電影配樂獎（Jon Vickers FIlm Scoring Award），她是第一位獲得此殊榮的台灣人，也是第一位獲得此獎的女性。

江宜臻1996年在台北出生，她4歲開始學鋼琴，11歲開始作曲。國中時期就讀新北市重慶國中音樂班，主修作曲、副修鋼琴，高中就讀於師大附中普通班。由於對配樂創作的熱愛，大學時期就讀輔仁大學音樂系，主修應用音樂，副修作曲與錄音，並雙主修影像傳播學系。

從輔大畢業後她獲教育部留學獎學金，赴美就讀印第安納大學雅各布斯音樂學院攻讀視覺媒體配樂碩士學位，師從屢獲艾美獎之電影配樂家拉里·格魯佩。

江宜臻為今年喬恩·維克斯電影配樂獎的唯一得主，她所配樂的84分鐘法國電影長片《忠實的心》將於11月5日於印第安納大學電影院首映，並由印第安納大學交響樂團進行配樂之全球首演。11月6日與7日，配樂將由印第安納大學交響樂團進行錄音與製作並發行。

江宜臻表示，在創作《忠實的心》的過程中，她嘗試跳脫配樂慣有的調性框架，以不和諧的聲響去描繪每個角色內心的扭曲與陰暗。事實上，以12音列手法創作配樂是相當少見的。

《忠實的心》電影是1923年的經典默片，當時此片並無配樂，因此負責創作全片原創配樂的江宜臻表示深感責任重大，因為音樂是此部電影中唯一的聲音擔當。

印第安納大學電影院為美國設備最好的電影場館之一。喬恩·維克斯是印第安納大學電影院的創始導演。喬恩·維克斯電影配樂獎由美國參議員Birch Bayh的參謀長P.A. Mack Jr.創立，旨在為新銳作曲家提供前所未有的機會。該獎項促進了電影、音樂與文化的價值交流，已獲得全美學者、電影製作人與行業領袖的關注。