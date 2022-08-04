台股近期波動性提高，主要受到國際經濟情勢、企業庫存調整及地緣政治風險等種種不確定因素所影響，導致市場信心不足。證交所呼籲投資人應理性面對股市漲跌，尤其上市公司體質相對穩健，且近年來公司治理持續提升，投資人應審慎評估企業基本面，避免受到市場流言影響而誤判情勢。

證交所表示，上市公司近期在通膨、疫情及供應鏈衝擊下展現堅強韌性，累計1至6月營收較去年同期成長10.6％，且上市公司配息意願高，6月份台股上市殖利率高達4.93％，在全球名列前段班。

證交所說，近期股市雖震盪較大，但中長期投資應關注基本面，投資大眾應理性分析相關情勢，證交所亦將持續籌辦主題式業績發表會及財務業務說明會並確保上市公司能即時公布相關重大訊息。另將持續密切關注國際局勢對市場之影響，倘股市發生非理性下跌情事，必要時將配合主管機關政策，採取相關穩定措施。

櫃買中心指出，櫃買市場本益比於8月4日來到16.11倍，已達歷史相對低檔；上櫃公司基本面穩健，投資人宜理性看待近期行情變化，並注意投資風險。

櫃買中心指出，依據財政部統計處公布今年1至6月出口金額達2467億美元，較去年同期增加19.2％；上櫃公司今年營收表現也相當亮眼，今年1至6月累計營收1兆3564億元，較去年同期成長約8.26％。此外，今年截至8月4日止，全體上櫃公司已公布配發110年度現金股利總金額達1685億元，其中配發現金股利每股達10元以上者計34家；每股配發5至10元者計69家；每股配發2至5元者計188家。

上櫃公司的現金殖利率方面，10％以上者有37家；5％至10％者有233家；2％至5％者有207家，上櫃整體市場平均現金股利殖利率達3.96％。顯示整體上櫃公司基本面仍相當穩健，值得投資人多加留意。