委內瑞拉4日在U12世界盃超級循環賽首戰，靠著先發投手培瑞茲（Juan Perez）5局無責失帶領下，以5比2擊敗韓國隊，而他在預賽時也曾交手過中華隊，培瑞茲說：「台灣比韓國難纏。」

委內瑞拉前2局都有分數進帳，取得3比0領先，培瑞茲在3局上因為隊友失誤丟掉1分非自責分，6局續投保送韓國首棒打者，教練團決定換投，總計他主投5局正好用60球，投出4次三振、1保送，僅被敲2安、失2分皆非自責分。

委內瑞拉總教練赫德耶（Rafael Herde）賽後表示，6局上培瑞茲連續4顆壞球保送打者，看出投手體力下滑，所以果斷換投，「看起來他累了，他自己也覺得累了，也想要保留戰力。」根據規定，投60球後需休息2天，若是球隊能打到最後一天他還可以登板。

培瑞茲在預賽時層面對中華隊，他中繼3局失3分（2責失），今天再碰亞洲球隊繳出先發5局好投，「就是多訓練，針對弱點去補強。」他認為，中華隊實力優於韓國，相較起來更難對付。他也提到自己的偶像是同姓的大聯盟皇家隊捕手培瑞茲（Salvador Perez）。