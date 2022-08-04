小禎（胡盈禎）與弟弟胡釋安攜手主持TVBS《食尚玩家魚肉鄉民》，兩人4日舉行記者會，跟姊姊工作會壓力很大嗎？胡釋安說：「其實不會，反而比較放鬆，因為有姊姊給我靠。」雖然外景節目很辛苦，但他笑稱參加《全明星運動會》比較累。

胡釋安日前曾以嘉賓身分上《魚肉鄉民》，與姊姊逗趣的互動在網路上成為話題。這次胡家姐弟首度合作主持，小禎說得知當下還驚問：「真的假的。」笑說未來可能要講很多話，特別叮嚀弟弟不要完全靜音。她也給胡釋安建議：「我覺得他要多練習形容口感，像他第一次錄影時只說『恩很好吃』。」但幾次錄影下來，也覺得弟弟很認真、有進步。

姊弟倆差11歲，之前很少一起單獨出去玩，加上先後出國讀書，錯開在台時間，現在主持外景節目，2人一個禮拜至少碰一次面，增進姊弟感情。會邀爸爸胡瓜上節目嗎？小禎說：「有啊，但他要克服早起，畢竟他要消水腫的什麼的。」那爸爸對胡釋安首度主持，有給建議嗎？小禎回：「瓜哥只在群組說夏天小心熱，不要中暑。」

今天七夕情人節，節目來賓正好是胡釋安緋聞女友吳心緹，小禎第一次見到吳心緹，印象是：「她蠻可愛的，也蠻開朗活潑，不像很多新生代扭扭捏捏的，很大方。」那適合當弟妹嗎？小禎笑說：「我根本不知道安安喜歡哪一型。」

胡釋安沒認愛強調目前單身，透露喜歡甜美、可愛型的女生，大夥一聽皆說：「就是心緹啊！」當他聽到有媒體曾目擊他打籃球時跟吳心緹偷牽手，馬上澄清：「是借位問題。」《食尚玩家》電視版於每周一至周五晚10點在TVBS歡樂台、TVBS MOD精采台播出。