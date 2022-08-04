水快施工，警方公布管制措施。（警方提供）

水快施工，警方公布管制措施。（警方提供）

北市交通警察大隊表示，連結雙北的中正橋，將進行跨水快引橋第一階段主梁吊裝作業，將於5、6日23時至翌日14時，在水源快速道路雙向（師大路至泉州街）及水源路（廈門街至泉州街）全面封閉施工，呼籲用路人注意通行。

交大表示，為維護主梁吊裝作業期間周邊道路交通順暢，特規劃交通疏導勤務，於施工地點周邊道路派遣交通疏導管制點共18處，動用警力23名、義交16名加強交通疏導、路況查報及違停驅離、取締，全力維護施工期間交通順暢。

警方提醒行經的駕駛，在管制期間請避開施工路段，提前改道行駛，改道動線及替代道路如下：

一、水快往南（新店方向）車輛：改至泉州街下匝道後行駛至汀州路右轉，至師大路後再右轉上水源快速道路繼續往南。

二、水快、水源路往北（萬華方向）車輛：改至師大路右轉，續行駛汀州路或羅斯福路再銜接至泉州街後，至水源快速道路往北。

台北市警局呼籲，民眾行經施工地點周邊小心駕駛，並隨時收聽警察廣播電臺路況插播報導，另請用路人耐心配合現場執勤員警或義交指揮改道，發揮駕駛道德及同理心，共創安全與順暢交通環境。