鬼鬼（吳映潔）從節目《我愛黑澀會》出道，給人鬼靈精怪的可愛的形象，一直以來都人氣不減，工作忙碌的她，時常會透過社群平台和粉絲互動，有時還開直播卸妝，真實不做作的性格受到許多粉絲喜愛，近日她在社群平台分享穿搭照，不過衣服設計讓人嚇一跳，不少網友驚呼：「乍看以為穿丁字褲！」

鬼鬼2日在Instagram發布穿搭照，她以多個遮眼符號表現害羞心情，照片中鬼鬼化著淡妝，一手抓住頭髮，上半身是淡綠色短版長袖上衣，露出結實腰身，隱約還能看出馬甲線的線條，可見平時生活相當自律，下半身的特殊剪裁牛仔褲非常吸睛，挖空破洞處正好在兩側骨盆，牛仔褲最上方以淺色布料，下方一段全是深色，乍看之下會以為鬼鬼穿了兩件長褲，不少粉絲留言：「好像內褲外穿」、「一般人駕馭不了」、「怎麼可以身材這麼好啊」、「好性感的另類打扮。」有眼尖粉絲發現「康哥生日那天的衣服look！」

近期鬼鬼在綜藝節目《來吧！營業中》的表現備受討論，節目中她與姚元浩槓上，因為餐廳營業問題大吵，鬼鬼坦言：「一開始我真的很討厭浩哥（姚元浩），我是真心的討厭，我沒有想過有一個人會這麼粗魯，但是後來我去內場之後，發現他只是行為粗魯。他一開始真的超級不相信我，但當他相信我的時候，我會覺得他很溫暖，所以我很感謝浩哥。」