停辦一年，「仙角百老匯10」將在今年10月29日在台北小巨蛋盛大演出，演出包括嘻哈阿嬤們大跳街舞，以及在七夕情人節這天兩對恩愛夫妻穿上表演服走秀，呼籲民眾踴躍免費索票進場觀看，不要錯過最後一場適合全家老小觀看，改變對老印象的精采演出。

弘道老人福利基金會從2012年起即在台北小巨蛋舉辦的「仙角百老匯」，這個全世界最大的銀髮舞台秀今年將邁入第10屆演出，迄今更已累計超過9萬名觀眾入場觀看，2526位長者登台演出。

來自嘉義福興宮社區據點的6位嘻哈阿嬤大秀街舞炒熱記者會現場氣氛，因為2019年因疫情來襲，社區找了舞蹈老師來教阿嬤們跳防疫舞並拍成影片宣導防疫，意外開啟老人家舞蹈細胞，而持續練舞的動力就是希望能跳上台北小巨蛋的舞台。

弘道老人福利基金會執行長李若綺表示，每年不同長者站上小巨蛋舞臺演出的「仙角百老匯」，更創造了「實境學習生命教育」的體驗，促進協助演出的青年志工代間互動外，每年有超過萬人的觀眾，親眼見證了長者的活力，改變社會大眾對於老人的負面觀點。

「仙角百老匯10」，去年因疫情延期至今年10月29日（六）台北小巨蛋登場，今年演出主題為「永生之謎搜查隊」，在一場仿佛環遊世界尋找長壽永生之道的劇情中，共計有來自台灣北到南的8個社區共計251位長者亮麗登場演出。民眾可洽弘道老人福利基金會索票，一起看見精彩美好的高齡世界。