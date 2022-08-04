李男去年到中市1家養生會館消費，結帳時認為收費2萬元是店家浮報，與邱姓店長發生爭執，離去後仍有不滿，竟找友人向店長索討圍事費，先恫稱不給就砸店，深夜又持球棒及石頭砸毀會館大門玻璃。李男否認叫2人來砸店，但店長及友人作證，李男等3人各被依恐嚇取財未遂罪判刑3月、得易科罰金，緩刑2年。

李男去年4月28日晚間10時許到中市1家做按摩、SPA的養生會館消費，結帳時認為收費2萬元太貴，是店家浮報金額，與店長起爭執，在櫃檯就打手機給林男指示他到會館向店長收圍事費，隨後即離去。

林男與1名友人在當天深夜11時到會館，向邱男恫稱是李男派來，要索圍事費，如果不給，就會來砸店。邱男並未答應給錢，林男等人即離去。

豈料，林男在當天深夜11時44分返回，與另名林姓男子拿球棒及石頭，砸毀會館大門玻璃3面，並要威脅邱男給圍事費，因邱男堅不給錢，兩人才離去。事後，警方循線追查，查扣到場砸店的2名林姓男子留下的球棒，搜索李男住處查獲。

李男到案否認叫人砸店，詢問老闆及圍事是誰，是為下次來消費才知找誰處理；而邱男作證指稱，林男到場時直接說是李男派來，要做會館圍事，不給圍事費就砸店，而離去不久又返回，砸毀玻璃門。

案經檢方起訴後，聲請認罪協商程序判決，法官依恐嚇取財未遂罪各判李男等3人徒刑3月、可易科罰金，緩刑2年。