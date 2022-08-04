趙傳（左）與張智峰一起打球兼聊爸爸經。（開麗娛樂提供）

趙傳近日閉關專心準備27日在台北流行音樂中心舉辦的「趙傳人生大夢演唱會」，特地請來有「訓獸師」封號的籃球國手張智峰操練體能，同樣身為父親的2人除了切磋球技更交換爸爸經，還組起「大叔隊」與全場20幾歲的年輕小伙子比拚，看到趙傳秉持著「老不休」精神迎戰，完全不輸年輕人的模樣，讓張智峰佩服得五體投地。

有趣的是，張智峰的明星老婆嚴立婷正是趙傳的粉絲，擔心個性木訥的老公見到趙傳會緊張說錯話，事前特地跟張智峰耳提面命，交待他千萬要有禮貌，結果張智峰一見到偶像本尊竟脫口而出：「傳哥你好，我是聽你的歌長大的。」讓一旁同事笑翻，趙傳表示：「完全OK的。」接著邀請張智峰、嚴立婷一家人來看演唱會，展現前輩大器風範。

父親節將忙著彩排演唱會的趙傳，打算當天提早收工回家和孩子們一同過節，更計畫當天親自下廚當「孝子」，他笑說：「最近疫情還是不太平靜，我想在家吃飯是最健康安全的。」透露2位孩子過往都會準備卡片替他慶祝，「每年都很期待這個貼心禮物」。趙傳北流演唱會購票洽KKTIX售票系統或全家便利商店FamiPort。