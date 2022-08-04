德國線上時尚零售商Zalando周四公布第二季營業利益下滑58%，以及較低的銷售成績。但該公司也預計，今年下半將回復成長，獲利也將獲得改善。

Zalando上季的商品交易總額(GMV)來到38億歐元(約38.6億美元)，表現持平於去年同期；銷售則年減4%，為26億歐元。

第二季調整後息稅前獲利(EBIT)跌到7740萬歐元，低於去年同期的1.84億歐元。但表現優於第一季的虧損5200萬歐元。

Zalando為時尚精品的電商公司，對全球銷售歐洲的包包、鞋或服飾等精品。

該公司表示，消費者信心低落、通膨、供應瓶頸，都影響到時尚產品的需求。然而該公司在此前新冠疫情期間，特別在2021年享有創紀錄的業績表現。

執行長Robert Gentz說，「生活變得越來越昂貴，消費者不願意消費，我們已經感受到」。

該歐洲第一大線上時尚零售商指出，活躍用戶的數量出現年增11%，為4900萬戶；其忠誠客戶計畫Zalando Plus的會員數量也大增164%，來到150萬戶。

為了削減成本，公司已經削減行銷支出，並引進最低訂單金額，並要提高整個歐洲的物流網絡。

Zalando周四證實了六月的財測，全年銷售將增加0%至3%之間，調整後EBIT為1.80億至2.60億歐元之間。

Zalando股價在周四早盤暫時大漲11.1%，報30.66歐元。