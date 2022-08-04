中國大陸今天向台灣東北部及西南部周邊海域，發射多枚彈道飛彈。我外交部表示，此舉威脅台灣國家安全，造成區域緊張情勢升高，也影響正常國際交通與貿易。對於中國政府效法北韓，任意在接近他國水域試射導彈，外交部予以強烈譴責，並要求自我克制。

外交部同時呼籲國際社會，共同譴責中國對台的軍事威脅，也籲請世界各國持續聲援民主台灣，共同捍衛自由民主價值、維護以規則為基礎的國際秩序，和印太區域的自由與開放。