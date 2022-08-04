伺服器代工大廠英業達（2356）與全球汽車半導體領導廠商恩智浦半導體（NXP Semiconductors N.V）今（4）於英業達伺服器桃科廠宣布展開策略合作聯盟，希望結合恩智浦在汽車電子的領先技術，應用於英業達在設計研發的computing power產品上，加速汽車化身為行動智慧邊緣載體，為下一代汽車電子提供創新基礎及更舒適安全的車內體驗。

英業達布局汽車電子多年，董事長卓桐華表示，英業達正從伺服器跨向車載電子領域，並鎖定電控領域，目標客戶除了四輪以上到兩輪的電動車廠之外，也鎖定燃油車客戶，將其在伺服器的技術能力在車載電子領域發揮綜效，最終朝打造Server In Car、讓汽車化身為行動辦公室的目標邁進。

在車用相關領域英業達除了與英特爾、輝達合作之外，與恩智浦的合作最多，此回雙方聚焦的五大應用包括「超寬頻（Ultra-wideband）智慧汽車門禁系統」、「中央網關（Central Gateway）」、「車規級服務器（Vehicle Grade Server）」、「智慧電子座艙（e-Cockpit）」及「車規級無線充電（Wireless Charger）」。

4日於英業達桃科廠新展示的概念車，也同步展現出英業達於汽車安全（Safety）與資安（Cybersecurity）領域耕耘多年的成果，從強調元件級功能安全的ISO 26262、到強調汽車模組級資訊安全ISO／SAE 21434、汽車系統級預期機能安全（Safety Of The Intended Functionality）的ISO 21448等產品，英業達自開發初期即投入相當資源以確保汽車安全與資訊安全，並獲得Tier One及車廠青睞。

恩智浦半導體台灣區業務副總經理臧益群表示，透過分享恩智浦在汽車電子領域的領先技術與產業經驗，與客戶及合作夥伴共同探索「智慧生活，安全連結」所帶來的無限可能，為推動在地汽車電子生態系統發展貢獻心力。