美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）旋風訪台19小時，中國大陸隨即在今（4）日開始舉行軍事演習，引起外界擔憂兩岸局勢。國防部也證實，中國大陸從下午1時56分開始至16時止，分數波次，向臺灣北部、南部及東部周邊海域，發射東風系列彈道飛彈計11枚。

解放軍東部戰區對台灣附近海域發射飛彈。（央視）

國防部今（4）日表示，中國大陸從今日下午自1356時起至1600時止區分數波次，向臺灣北部、南部及東部周邊海域，發射東風系列彈道飛彈計11枚。國軍運用各種預警監偵機制，即時掌握發射動態，啟動相關防禦系統並強化戰備整備。對此破壞區域和平的不理性行動，國防部表達譴責。

不過國防部並未說明中共發射東風飛彈的型號以及發射地點。根據大陸東部戰區公布資訊，解放軍東部戰區陸軍部隊，在台灣海峽實施了遠程火力實彈射擊訓練，對台灣海峽東部特定區域進行了精確打擊，取得了預期效果，並宣布演習結束，解除海空域管制。