裴洛西訪台後續效應，共軍會打過來嗎？美國眾議院議長裴洛西旋風式訪台，觸動中共敏感神經，宣布今(4日)起在台灣周圍六處展開實彈演習，不少人擔憂武力犯台。前立委蔡正元在《大新聞大爆卦》節目指出，中共軍費僅佔GDP的1.5~1.7%，遠低於俄羅斯的4.5%，也不到國際認為戰爭模式的3%。

蔡正元說，解放軍這次是政治意義大於軍事意義，雖然它是一種軍事演習，它第一個政治意義就是說，台海中線不見了；因為1996年那次危機的時候，解放軍所有的飛彈演習區域，基本上沒有所謂超過台海中線的問題。

第二個，他指出更重大的政治意義，就是解放軍的演習區域已經劃到了台灣的領海範圍裡面來；而且不是一個演習區喔，大概有三個演習區都劃在我們所對外宣布的領海範圍裡。

蔡正元說，「至於大家會不會擔心演習區以外，政治意義已經形成了？就是大家對裴洛西來訪台灣的挫折的一種紓解、反擊，它取得的是一個政治上的利益，但這也沒辦法100%紓解，所以它一定會一波接一波；但這個東西會不會產生『武統台灣』呢？不會！會不會產生侵入台灣內部的戰爭呢？我肯定跟各位講，答案是不會。」

「判斷的依據是這樣子，」蔡正元指出，「我記得俄烏戰爭的時候，大部分台灣人在談論這個問題，都認為不會打，我大概是少數認為會打的，原因是說思考的角度不同；我思考的角度是說，俄羅斯當時在演習的時候，有一個很重要的指標，就俄羅斯的軍費已經提高到了它的GDP的4.5%。」

蔡正元強調，「在國際上認為軍費佔GDP的比重超過3%，就會讓整個國家從和平模式轉換為戰爭模式，它就有這種轉換的可能；那俄羅斯GDP升到4.5%，又不斷地演習，那它不打仗它要幹嘛？這是一個很重要的指標，所以我判斷它會打仗，原因在這裡。那為什麼我這次判斷解放軍它不會開啟台海戰爭呢？這演習跟台海戰爭還是有很大的距離。中國大陸的軍費雖然不斷在成長，但佔它的GDP只有1.5~1.7%。」

「日本自稱為和平、不打仗的國家，才1%啊。」蔡正元表示，「中國大陸只比它多0.5~0.7%啊！距離國際上所謂戰爭模式的3%還很遠；像美國軍費佔GDP經常都3.9%，表示美國是可以天天打仗的啊！那中國大陸會不會一下子把1.7%拉到3%呢？這需要一點時間，不是有錢就能花得出去的問題。那我們相對一下，台灣的軍費佔GDP多少？2.4%！所以我從這個角度去研判，不會有台海戰爭。」