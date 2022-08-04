節水大豆米糧產品上市發布會，嘉義市長黃敏惠（右三）與各界人士體驗爆米香的懷舊趣味。（廖素慧攝）

嘉義大學、農糧署及農業合作社開發推出的節水大豆米糧產品。（廖素慧攝）

嘉義大學研發出抗旱水稻，推估1年能節省近400座蘭潭水庫的蓄水量，農產合作社用來開發8款米糧產品，並與日商無印良品合作，4日在嘉義耐斯百貨上市首賣，嘉義市長黃敏惠搶先訂購300份，用行動率先支持永續環保。

農糧署中區分署副分署長洪宏毅表示，因應極端氣候，農糧署輔導農民生產節水雜糧，大豆是重點品項之一，此次推出的醬油膏、核桃豆奶穀餅、黑豆醬油米菓等產品，是採用節水農作物製成，包括契作的產銷履歷大豆、嘉大及台南區農改場研發9年育成的「嘉大台南1號」、「嘉大台南糯3號」耐旱稻米品種。

洪宏毅表示，國產大豆營養、非基改、低食物里程且有節水特性，經過農產運銷合作社開發製成多樣化的食品，即日起在嘉義耐斯百貨的無印良品門市首賣，陸續在全台28家門市上架販賣，便利消費者購用。

嘉義大學校長林翰謙表示，極端氣候影響農業及糧食安全甚鉅，去年遭逢百年乾旱，迫使國內近10萬公頃農作面積休耕或未收穫，嘉大農藝系前副教授劉啟東、教授黃文理與台南區農改場多年研究後，去年發表「嘉大台南1號」、「嘉大台南2號」及「嘉大台南糯3號」抗旱水稻品種，若全台全面栽種，推估1年節省近400座蘭潭水庫的蓄水量。

黃敏惠表示，感謝各界產官學研界一直熱情改良及研發新的農作產品，透過國際企業無印良品上架推廣，也讓嘉義市的農業推廣、產業升級再添助力，大家共同致力做環保，共創永續環保的好生活。