橘子(6180)公布第二季財報，單季營收24.2億元，營業毛利9.5億元，年增11％；營業利益2.8億元，年增36％；歸屬母公司業主稅後淨利2.5億元，年增48％，為歷年同期次高，每股盈餘1.41元。累計上半年營收58.3億元，年增6％，主要《新楓之谷》持續貢獻成長動能與其他主力遊戲表現穩健；營業毛利25.5億元，年增22％；營業利益10.6億元，年增68％，受惠高毛利產品組合比重提升及費用率下降，營業毛利及營業利益皆創下歷年同期新高，歸屬母公司業主稅後淨利7.7億元，每股盈餘4.38元。

上半年遊戲本業表現續強，亦促進GASH樂點服務交易穩定成長，第二季營收較去年同期增加逾2成。與野火娛樂共同出品的選秀節目《原子少年》，將典型娛樂影視IP內容與數位網路服務深度整合，進而帶動集團生態系流量及業務增長。

展望下半年，遊戲事業將持續深耕端遊、手遊雙軌發展，主力產品《新楓之谷》於第三季推出周年慶改版活動、《天堂M》接力於第四季慶祝上市5週年、多款遊戲也將陸續推出改版及消費者活動，將穩健挹注集團營運動能。

GASH樂點則於今年推動轉型計畫，目標成為數位創作及數位娛樂為核心的區塊鏈服務營運平台，預計下半年將推出第一套GameFi產品。果核數位「手機資安檢測雲端化」技術可望取得國際認證，面向東南亞新興市場。橘子支付持續進行體質調整，逐步拉高儲值型帳戶比例，並著力於開發高消費度、高頻次的通路消費情境。beanfun!預計於下半年進行重點改版，推出全新特色化社群及互動機制，進一步串聯集團各式服務。