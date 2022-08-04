綠能產品出貨持續放量，降低通膨升息致使IT及零組件產業下修衝擊，達方(8163)董事長蘇開建表示，第3季合併營收與第2季及第1季合併營收相近，但背光鍵盤佔IT產品比重拉升，且綠能產品需求穩定，第3季獲利將略優於第2季，公司將努力達成全年營收及獲利雙位數成長目標。

達方今天舉行線上法會，雖受總體環境各種系統性因素干擾，達方第2季合併營收為新台幣77.5億元，較上季成長4.6%，為逾10年來單季新高，歸屬母公司稅後盈餘為2.86億元，較上季成長15.3%，單季每股盈餘為1.02元，其中以電動輔助自行車(eBike)為發展主軸的綠能事業，在eBike需求強勁與公司策略聯盟開展下業績快速成長，季營收貢獻比重已逾40%。

達方上半年合併營收為151.7億元，較去年同期成長12.1%。歸屬母公司稅後盈餘為5.35億元，每股盈餘為1.91元。

就各產品來看，達方表示，鍵盤產品在高附加價值產品如：商用NB與電競鍵盤出貨帶動下，獲利較上季與去年同期表現佳，綠能事業今年6月佔比已達45%，上半年營收年成長逾50%。

展望第3季，蘇開建表示，面對通膨與地緣衝突等總體經濟變數，IT相關產品需求較不明顯，NB從2.4億台下修到2億台，零組件也因手機及IT不佳做了修正，但背光鍵盤佔鍵盤比重拉升，且綠能產品需求穩定，第3季獲利將略優於第2季，第4季可望優於第3季，下半年可望優於上半年，公司將努力達成全年營收及獲利雙位數成長目標，今年達方將以集團事業精實整合，做強做大；策略聯盟，優勢互補，持續展現積極布局IT與綠能產業的綜效。