嘉義縣大林鎮私立同濟中學因國一新生報到率不佳，經校方評估後，決定轉型成純社區高中，國中部從112學年起正式停招。（呂妍庭攝）

少子化持續衝擊學校招生，有60年歷史的嘉義縣大林鎮私立同濟中學因國一新生報到率不佳，經校方評估後，決定轉型成純社區高中，111學年度已報到的國一生在校方轉介下皆轉至他校就讀，開學時，國中部只剩國二和國三生。

同濟中學校長高作屏說，少子化導致招生困難，加上鄰近就有國中，擔心彼此競爭關係影響高中部的招生，為避免破壞與鄰近國中友好關係，學校本來就有在研議轉型、停辦國中部，因今年國一新生率不佳，才決定當機立斷。

高作屏說，目前全校國、高中共83名學生，在取得國一新生家長諒解下，已協助把孩子轉至他校，因原規畫1、2年後才轉型，停辦國中部計畫尚未報教育部、教育處審備，會在開學後作業，112學年度才算正式停招。

據聞同濟今年國一新生報到僅個位數，考量學生受教權，校方才會協助轉至他校就學。縣府教育處長李美華說未接到同濟停辦國中部訊息，指同濟為私立中學，需先向國教署報備通過，再報給教育處。