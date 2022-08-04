民進黨台北市長參選人陳時中趁美國眾議院議長裴洛西訪台熱度高，4日在臉書高喊，若自己當選市長，將組建城市外交隊，成立「國際事務局」，台北市副市長黃珊珊表示，地方政府的局處數量有上限，成立新局處就必須裁撤舊的，「這樣陳部長要裁併哪個局處？」，另也強調北市這幾年國際事務沒少做。

黃珊珊強調，台北市這幾年國際事務沒有少做，在疫情期間透過線上會議，包括智慧城市，各個局處業務與國際的來往，其實不亞於非疫情時代，強調重點是做了什麼，而不是設什麼機關。

對於陳時中喊設國際事務局，黃珊珊表示，地方政府編制局處是有上限的，請陳時中說明要裁併哪個局來成立國際事務局，並酸陳時中對地方政府組織編制不了解。而城市外交隊，黃珊珊則認為沒有具體作法很難討論，只是構想性的東西無從回答。

台北市政府發言人陳智菡表示，光是今年5月到7月，台北就舉辦了五場城市高峰論壇。包含與日本宮城縣知事村井嘉浩談「永續減碳」、與捷克布拉格市長賀吉普談「友善平權城市包容力」、與荷蘭海牙市長Jan van Zanen 討論「城市數據治理，迎擊新挑戰」、與澳洲昆士蘭州黃金海岸市長Tom Tate 探討「科技教育，突破限制的數位學習」，7／28與紐西蘭威靈頓市長Andy Foster探討智慧交通等，國際化交流持續進行中。

台北市政府發言人陳智菡說，這八年來，台北不喊口號、默默做事，致力提高國際能見度，與各城市間進行既廣且深的交流。反觀過去陳時中經常掛在口邊的「疫苗國家隊」、「口罩國家隊」、「快篩國家隊」，在媒體上喊得震天價響、卻往往過度包裝、缺乏實績，陳智菡最後強調，台北人很聰明，不管甚麼隊，只期待對的人、把事做對。