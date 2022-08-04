火星粉絲「救火隊」集資捷運站看板應援。（凱渥提供）

《原子少年》火星成員夏浦洋在結束節目後，馬上加入《全明星運動會4》，優異的成績更被稱為「怪物新人」，在節目未開播前就引發熱烈討論，人氣爆棚的他也成為品牌詢問對象，他也在近日接下首檔「個人代言」表示，「即使每天忙碌到睡眠時間不斷縮短，但為了呈現最好一面給大家，仍樂在其中。」

夏浦洋在《全明星4》中表現驚人，引發眾人的熱烈討論，藍隊領隊錢薇娟更在記者會上放話：「浦洋你這麼強，只能來我這隊！」目前節目開播到第2集，他的各項測驗成績幾乎排名本季前3，讓領隊們和選手皆震驚，讓3位領隊不計交情的上演搶人大戰，想將夏浦洋收為「囊中物」；粉絲也發現他在場下擁有可愛溫暖個性，卻在上場比賽時秒變臉，轉為認真且有殺氣的模樣，直呼「反差萌太可愛，更期待他接下來的表現。」

過去，夏浦洋在《原子少年》中受大家知悉，作為火星中的一員，雖然團體在節目中僅奪第5名，但人氣不減反增，粉絲「救火隊」更為自家偶像展現「鈔能力」，集資力捧登上捷運站大型燈箱，既剛結束的「忠孝敦化站」大燈箱，接連「台北101／世貿」1號出口又再度看見粉絲籌備的大型燈箱廣告；據悉，本次募資達6位數，帶動火星的聲量達到高峰。他們近期的公開表演更是吸引人山人海的壯景，許多救火隊都犧牲睡眠早早排隊，為的就是看他們一眼；積極發展演藝工作的夏浦洋透露，今年底明年初將有新戲劇作品上線。