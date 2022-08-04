不少人將車停在路邊有被鳥屎襲擊的經驗，就有男子在臉書抱怨，早上要出門開車買早餐，看到車子有如「血跡般」的殘跡，讓他誤以為是遭人亂吐檳榔汁，殊不知，近距離一看，才知道自己的白色車子被鳥屎襲擊；由於鳥屎顏色呈現深紅色，網友看了也笑翻「痔瘡破成這樣也蠻可怕的」、「有大腸癌的跡象」。

一名男子在臉書社團「爆怨公社」發文，並上傳2張照片，他表示一早去買早餐，看到自己車子上一塊一塊紅紅的有如「血跡般」，一開始他以為遭人丟檳榔渣，非常生氣，但是走近仔細一看，竟發現是鳥屎，不禁困惑這些鳥是「集體胃出血還是痔瘡破了」；從原PO上傳的照片可見，照片中原PO白色的車子上，約有6大塊如乾掉血跡般深紅色殘跡。

貼文一出，網友紛紛留言表示「哇靠，血便」、「這是夜鷹的便便，我家頂樓很多這種便」、「鳥的月經」、「有大腸癌的跡象」、「痔瘡破成這樣也蠻可怕的」、「是不是擋到人家的車庫？」、「趕快洗車，鳥屎咬漆」、「大家都會屎滾，也沒有辦法」、「應該正逢鳥類軍演的實彈射擊，你又停在靶區」。

另外也有網友猜測，該鳥類禽可能是吃了某類果實「火龍果好吃」、「應該是吃到桑椹那種水很多的漿果」、「他這不是火龍果吧？顏色太深了」「紅心芭樂啦」、「上面有給構樹嗎？如果鳥兒吃構樹果實，是會大這顏色大便沒錯」。