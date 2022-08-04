在不少人的觀念裡，男性就應該站著尿尿，若坐姿排尿會很奇怪。不過有醫師表示，男性站著上廁所，容易造成尿液四濺，經常變成夫妻吵架原因，許多男性更認為，站著尿不只方便，也是要維護男性尊嚴，不過從科學角度來看，若有下泌尿道疾病者、攝護腺肥大者及長者最好以坐姿的方式排尿，省力又能排得乾淨。

北醫附醫泌尿科醫師陳偉傑、羅詩修在臉書粉專「泌密會客室」提到，多數男生從小養成站著排尿的習慣，甚至認為坐著上廁所很不妥，有專家就曾針對男性站姿或坐著上廁所進行研究，對象分別是健康、有下泌尿道疾病者及攝護腺肥大者，對不同年齡層做動力學、尿流量與尿餘量的探討。

研究發現，健康男性不論站姿或坐姿，都不影響排尿各項分析結果，尤其是年輕族群，不過有下泌尿道疾病者與攝護腺肥大者，站姿排尿的體積與尿流量則略低，因為站姿尿尿會讓膀胱括約肌較緊繃，肚子需出力才能排尿，反觀坐姿較放鬆，而且坐姿時的排尿逼尿肌壓力低於站立，所以也較不費力。

由於有攝護腺肥大者容易排尿不完全，坐姿才可試圖二次解尿，尤其男人隨年紀增長，容易有攝護腺肥大問題，建議可以改為坐姿，能將尿排乾淨，以免造成尿路結石問題，另外，年長者最害怕跌倒，坐著尿尿反而比較安全。

泌密會客室建議，不少家庭常因馬桶旁噴濺尿液而爭執，健康的男性可嘗試習慣坐著小便，除了能降低尿液噴濺外，也不易造成馬桶周邊的髒汙，還可以促進家庭和睦，若堅持要站著小便，造成尿漬要自行清潔，才能減少家庭的紛爭。