由Sony Taiwan舉辦的第10屆索尼創意科學大賞，今（4)到7日在國立台灣科學教育館及11日至14日在國立科學工藝博物館舉辦創意玩具成果展，民眾免費參加，提供小朋友多種互動體驗，真正實現做中玩、玩中學的賽事精神。

這次展覽以科學賽車場為概念規畫了三大主題區，包括超人氣的「年度獲獎玩具展」：展出由今年參賽的國小3-6年級小朋友、運用想像力與科學原理巧妙改造的新版彈珠檯、遙控車和釣魚遊戲等玩具，帶來多項萬年不敗人氣遊戲的全新風貌！

此外，更特設「啟動創意超能力」的互動遊戲專區，透過動手動腦的練習與挑戰，認識讓好點子成形的步驟與過程，在玩樂中增強創造的能力。

而為了歡慶索尼創意科學大賞里程碑所推出的「10周年小型回顧特展」，更重製展出精選得獎玩具，讓風靡各屆的創意作品精彩再現，展覽免費入場參加，更有充滿樂趣的闖關拿好禮活動，邀請所有大小朋友一起體驗由創意和科學開啟的玩具宇宙！

第10屆索尼創意科學大賞頒獎典禮今天舉行，由台中市僑仁國小和彰化縣中山國小組成的冠軍團隊─「對不隊」，也帶著以振動毛刷改造的遙控車《毛刷怪大闖關》親自領獎，用充滿想像力的巧思刷出好成績，並帶走PlayStation 5數位版主機大獎！

開幕現場更特別邀請同為Sony集團的索尼影業漫威英雄宇宙超人氣角色蜘蛛人，除了鼓勵獲獎團隊繼續保持好奇心與探索的熱情，也和小朋友一起體驗充滿創意能量的得獎作品！

2022年索尼創意科學大賞正式邁入10周年，為歡慶與歷屆小朋友一起走來的珍貴里程碑，特別精選並重製歷屆超人氣玩具作品展出，包括以簡單磁力相吸與相斥原理打造《魔力電磁球》、將電風扇打造為陀螺發射器的《風力戰鬥陀螺》、還有結合在地特色的聲光竹樂「搖頭晃腦」等共5組玩具作品，再現令人回味無窮的歡樂時光！