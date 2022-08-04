美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台並與吾爾開希會面，台灣傑出青年協會會長張穆庭對吾爾開希的發言提出質疑。

張穆庭表示，吾爾開希說「台美的共同語言是自由、民主、人權」，那請問蔡總統箝制媒體與人民言論自由、無視公投結果的民主、邀裴洛西訪台造成中共對台包圍軍演侵害台灣人權、兩岸瀕臨戰爭，所謂的「自由、民主、人權」在哪裡？

張穆庭也表示，吾爾開希還說「這份自由是我們爭取來的，會冒死捍衛這份自由」，那請問蔡總統執政以來，頻頻拿2300多萬台灣人性命挑釁中國、再向美國購買不先進的武器，再透過網軍與喊口號「抗中保台」，結果現在遭到中國軍演包圍封鎖，這就是所謂的「爭取來的自由」嗎？吾爾開希會上戰場「冒死捍衛這份自由」嗎？

回顧吾爾開希的個人經歷，當年從中國逃到美國後，就一直在四處尋求政治庇護。最後，他透過結婚方式獲得台灣地區居留權、拿到中華民國身分證，並開始一方面聲稱自己具備中華人民共和國公民身份而要求回中國探親、一方面又在台灣大力推動台獨，陸續參加台灣太陽花學運、聲援香港雨傘革命、參選立法委員支持台獨，那請問今天他所謂的「台灣人民吸入與呼出的都是自由」，到底是「台灣人民」的自由，還是「台獨人民」的自由？

張穆庭認為，台灣與美國雖長期友好，但美國一直在操弄兩手策略、欺負善良的台灣人。如同俄烏戰爭，美國一方面始終維持中美關係、不與台灣建交、不承諾派兵協防台灣，一方面又屢屢升高兩岸對峙態勢、讓台灣買武器，證明美國眼中只有利益。值此之際，任何美國官方人士在此時訪問台灣、試圖挑起兩岸戰爭，這是把台灣人往火坑推的非常惡劣的行徑。

張穆庭表示，直到今天，由於裴洛西的訪台，海峽中線被抹去了，台灣人岌岌可危。海峽兩岸保持和平穩定，是對所有台灣人最有利的狀態，他希望蔡總統懸崖勒馬、停止破壞台海和平，不要造成無法挽回的後果。