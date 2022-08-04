大陸反制美國眾議院議長波洛西訪台，祭出一系列制裁台灣措施， 包括自3日起將暫停對台出口天然砂。香港大公報報導，天然砂除了用於建築領域外，還可用於晶片製造，作為矽材料的重要來源；有分析指出，大陸禁止出口天然砂，是捏到了台灣半導體製造業的七寸。2021年台灣晶片占全年出口總額近35%。

大公報報導，天然砂是由自然條件作用（主要是岩石風化）而形成，為粒徑在5公釐以下的岩石顆粒，包括海砂、湖砂、河砂或碎石砂（即礦物天然分裂為細小的砂粒）。

天然砂除了用於建築領域，包括玻璃、鑄造、陶瓷及耐火材料、冶煉矽鐵、冶金、化工、塑料、橡膠、磨料及濾料等工業也是不可或缺的原料。

此外，天然砂也可用於晶片製造，作為矽材料的重要來源。將砂子變成矽材料，就要把砂子中的二氧化矽轉換成純度超過98%的矽材料，再將這種工業矽進一步純化，而後把純度達標的矽材料製成單晶矽。

報導提到，2021年全球多晶矽年產能約為63.1萬噸，用於製造晶片的只有零頭，半導體用矽材料僅占全部矽材料總產量的5%。相對於建築行業來說，半導體產業用矽量非常小，但對台灣而言，可不是小事。台灣晶片占台灣2021年出口額的34.8%。有分析指出，大陸商務部暫停天然砂對台灣出口，是捏到了台灣半導體製造業的七寸。

大公報引用大陸商務部資料顯示，大陸為了保護環境和天然資源，曾於2007年3月1日禁止天然砂出口台灣。此後，台灣砂石業者和有關單位透過多種管道向大陸反映，由於台灣天然砂資源短缺，天然砂供應不足、價格上漲，建築業乃至整體經濟發展都受到較大影響，迫切希望大陸方面盡快恢復天然砂對台出口。

陸方考量到台灣進口天然砂有95%以上來自大陸，為有利於台灣經濟發展和民生需要，大陸商務部會同相關部門經過認真研究，於2007年11月8日宣布，可以考慮恢復天然砂對台出口。