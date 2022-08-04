今（4）日是七夕情人節，不少人都煩惱著該如何送禮、送什麼禮才能博得對象開心。一名3寶爸就分享自己送了老婆的禮物，竟然是送自己去結紮「祭蛋」，上萬人看完後紛紛大讚根本是真男人。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，七夕情人節「我送的禮物比較不一樣」，公司旁邊的泌尿科剛好評價不錯，他就跑去預約結紮，今天手術日還把老婆約去現場，「獻花，祭蛋，禮成」，之後準備吃大餐。最後原PO也呼籲人夫們，「情人節不知道要送什麼，送自己去結紮吧」。

三寶爸表示今年老婆的情人節禮物就是他結紮。（翻攝自爆廢公社二館臉書）

對此，許多網友紛紛回應「真男人」、「好體貼的老公」、「這個禮物超棒的，貼心的真男人」、「好男人，這樣下次老婆又有的話就…」、「恭喜晉升紮男」、「別人的老公從來不會讓人失望」、「結紮完就可以肆無忌憚了」。

不過也有人認為，結紮後爽的也是老公，稱不上是送給老婆的情人節禮物，「不是，結紮不就是你可以不用戴套更爽，老婆有要這禮物嗎？」、「我一直不太懂為何男人結紮是送女人的禮物…現在還是不懂」。

另外，針對許多男網友詢問結紮是否會痛，原PO解釋，手術前有先打麻醉藥，醫師說是用的是醫美專用美容針，他自己感覺則是「聊天間突然就打好了，大概就蚊子咬」，麻藥退去後有一股酸酸的感覺，不過仍要等到明天比較準確。