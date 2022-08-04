九合一選舉將屆 北檢檢察長赴烏來召開查察座談會（北檢提供）

九合一選舉將屆，台北地檢署檢察長林邦樑為強化檢警查賄合作，4日下午率領主任檢察官蔡偉逸、檢察官李頲翰，前進新北市烏來分駐所召開查察賄選座談會。林邦樑要求員警鎖定高風險對象密切監控，加強情資布建，及時查辦，並加強反賄選宣導，

北檢表示，北檢在2018年地方公職人員選舉時，指揮警調人員在烏來地區偵辦山地原住民烏來區區民代表、代表會正副主席等選舉賄選案，起訴多名候選人、樁腳，均經法院判決有罪確定，部分當選人並遭法院判決當選無效，成效斐然。

北檢檢察長林邦樑4日下午親赴烏來分駐所，邀集新北市政府警察局新店分局及所轄烏來所、孝義所、信賢所、忠治所、福山所、龜山所、屈尺所等員警召開查察賄選座談會。

林邦樑並勉勵員警以團隊合作方式，鎖定高風險對象密切監控，加強情資布建，及時查辦，並強調嚇阻重於查察、並請員警利用機會多向偏鄉民眾宣導反賄選。另檢察官李頲翰則以2018年選舉起訴案件為例，分享查察賄選之技巧，並和與會人員進行意見交換、討論。