為了搶攻後疫情國旅商機並活絡商圈經濟，高雄三民區河堤商圈發展協會推出「三民認同卡」，找來在地插畫家里長謝錫元設計卡片圖樣，共印製限量1萬張的實體卡，目前已經約有200多家業者加入活動，主辦單位也積極輔導店家申請電子支付服務，希望未來成功打造三民數位商圈。

河堤商圈發展協會理事長王鐘賢表示，三民認同卡僅限量1萬張，目前規畫1000張供公益使用，2000張提供身心障礙民眾使用，其他實體卡片會交由合作商家發放，民眾可以在合作商家消費後領取三民認同卡，完成開卡後即可參加商圈活動、使用店家優惠折扣，沒有實體卡的民眾也可以使用他們設計的APP申辦會員，未來也將規畫點數儲值功能，積極推動數位轉型。

此次設計「三民認同卡」圖樣的就是插畫家謝錫元，他同時是三民區豐裕里里長，有「插畫家里長」的稱號，他在里內角落妝點許多貓的藝術，包括綠園道的牆面彩繪、公園內的巨型橘貓藝術品。謝錫元表示，認同卡圖案的貓有數位感，響應活動的雲端概念，也希望傳達永續公益、商圈共融的理念。

高市府副祕書長王啟川指出，市府積極推動商圈再造，邀請產學專家蹲點輔導，凝聚商圈共識並鏈結社區，透過環境優化與找出獨特故事、特色，再運用行銷活動吸引遊客造訪，活絡商圈經濟並推廣歷史人文，他相當肯定河堤商圈自營雲端平台，打造智慧數位商圈。