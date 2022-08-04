女星賈永婕在全台疫情嚴峻時刻雪中送炭，大方地捐贈醫療器材和物資，被封「防疫女神」。昨（3日）美國眾議院議長裴洛西結束訪台，解放軍便宣布今（4日）12時起至周日（7日）12時進行軍演，讓民眾繃緊神經，此時賈永婕3日忽宣布全台離台旅遊，遭部分網友質疑「躲飛彈」，對此賈永婕親自解釋了。

賈永婕3日晚間在社群平台開心地嗨喊：「我的天兒，我要出國了，久違了啊！我要放暑假了，期待全家合體的旅遊」，並透露目的地為美國。照片中，賈永婕和老公帶著兩位女兒搭飛機，至於為何不見小兒子，據悉，賈永婕一家到美國後，才會和小兒子會合。

由於賈永婕全家出國的時間點跟軍演有重疊，被部分網友留言開酸：「去的很剛好，剛好全家躲一下飛彈」、「是去躲戰爭了嗎？」，賈永婕見狀，不希望被外界誤解，親自回應網友：「我才不是躲飛彈出國的人，是去旅遊。」

事實上，賈永婕的長女安安在美國讀南加大，曾心疼她過年沒有家人陪伴，今年初決定舉家赴美探望女兒，並認識校園和宿舍；這次全家又有機會赴美旅遊，讓賈永婕開心不已，很期待這趟美國行。