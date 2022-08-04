櫃買中心4日表示，受到全球通膨、美國經濟數據表現不佳等因素影響，投資人擔心全球經濟陷入衰退，近期台股走勢震盪，櫃買市場本益比於8月4日來到16.11倍，已達歷史相對低檔。櫃買中心表示，上櫃公司基本面穩健，投資人宜理性看待近期行情變化，並注意投資風險。

櫃買中心指出，依據財政部統計處公布今年1至6月出口金額達2,467億美元，較去年同期增加19.2％；上櫃公司上半年營收亮眼，上半年累計營收1兆3,564億元，較去年同期成長約8.26％。

截至8月4日，全體上櫃公司已公布配發110年度現金股利總金額達1,685億元，配發每股現金股利超過10元有34家；5至10元有69家；2至5元有188家。現金殖利率方面，10％以上有37家；5％至10％有233家；2％至5％有207家，上櫃整體市場平均現金股利殖利率達3.96％。顯示整體上櫃公司基本面仍相當穩健，值得投資人多加留意。

櫃買中心為提升投資人瞭解上櫃公司基本面及產業動態，已於7月下旬及規劃8月舉辦多場業績發表會，安排櫃買指數及特色產業等多樣化主題，另上櫃公司8月10日前陸續公告7月營收，投資人宜參照公司基本面資訊審慎評估，櫃買中心將持續關注國際局勢對櫃買市場之影響，確保上櫃公司資訊透明公開。