家屬特為李總「設席擺帽」，陪伴宛如親臨的李總，與眾親友聆賞其最喜愛的音樂，深深流露不捨與留念之情。（南投縣政府提供）

李麗裕總經理追思展覽館。（南投縣政府提供）

曾得到行政院最高榮譽「社教公益獎」的溪頭米堤大飯店總經理李麗裕，於日前在台大醫院睡夢中安詳辭世，4日下午眾多政商業界、教育界以及音樂界的好友，為他舉辦「砌夢行者」追思音樂會；家屬特別為李總「設席擺帽」，陪伴宛如親臨的李總，與眾親友聆賞其最喜愛的音樂，深深流露不捨與留念之情。

副縣長陳正昇出席音樂會說，李麗裕總經理廿多年來，讓溪頭米堤歷經921大地震，大劫真正浴火重生，更成為南投縣觀光發展重要火車頭；一生熱心公益，不僅是位非常成功企業家也是位教育家，更是慈善家，扶助許多年輕音樂家圓夢，李總經理安詳辭世令人傷感難過，值得敬佩與欣慰的是李總後繼有人，這是社會之福。

追思音樂會由李麗裕先生畢業於英國皇家藝術學院的女兒李竹婷主導策畫，安排由年輕音樂家葉盈汝、潘怡慈、盧易之、張逸中、李讓、陳瑤容、蘇顯達，演奏了游雲、流浪者之歌、無言歌、蕭邦升c小調夜曲等樂曲；另外在溪頭米堤美術館內，設置李麗裕總經理追思展覽館，展覽活動將持續一個月。

李麗裕總經理的女兒李竹婷也代表家人朗讀追思文，她說，她父親一生精采，對於所經營的事業不畏艱難極其用心，‘砌夢’代表她父親在多元的事業裡對夢想的堅持和使命感；‘行者’道盡了她父親一路走來的精彩，現在也離開修行去了，留在你我心中是為眾人典範。

李竹婷表示，許多一路受到她父親栽培提攜成長的後輩們，都感到非常的不捨，父親李麗裕曾説過，做公益是他最快樂也是最愛。米堤大飯店也將延續李麗裕總經理對企業的責任，持續回饋社會大眾，並以公益精神及大家對音樂藝術的喜好，用最謙卑的態度持續精進提昇米堤飯店品牌。

縣府指出，另一場由嘉義縣政府主辦感謝李麗裕總經理，對故鄉貢獻的追思音樂會，將於八月十六日在過溝國小舉辦，希望讓更多李總故鄉在地鄉親能就近參與。