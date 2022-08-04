黃斐瑜日前接下TVBS國際財經談話性節目《金臨天下》，財經記者出身的她私下分享投資理財經驗，在年輕時跟著朋友聽明牌進場，結果情況不如預期，更賠掉了爸爸給的一桶金，心痛經驗讓她永生難忘。

黃斐瑜表示當時大學剛畢業，因同學在證券行上班，為了幫忙做業績，聽信朋友報的明牌進場，起初嚐到甜頭，沒想到最後急轉直下，甚至賠了爸爸原本要給她當作是「出國基金」的100萬，讓她非常心痛也充滿罪惡感，笑說自己根本「初生之犢不畏虎」。

不過，也因為黃斐瑜年輕時學到慘痛教訓，現在採取保守投資的態度，投資標的以「股票」及「房地產」為主，購買股票會適時設定停損點，呼籲「投資做功課非常重要」，股票可購買有基本面做為支撐，或是各產業龍頭股。

除了在股票、房地產有所涉獵之外，黃斐瑜也分享「精品」另類投資法。一路上繳了不少「學費」的她，分析因為通貨膨脹的關係，原物料上漲，精品價格上也會有所反應，建議趁漲價前趕緊入手，就會有一種「買到賺到」的感覺。

已入手40顆精品包的黃斐瑜，深刻感受「經典永久不敗」的道理，建議新手在選擇精品包款時，可就「經典」、「保值」、「重量」等三大面向考慮入手。《金臨天下》8日起每周一到周五晚間11點在TVBS 56頻道播出。