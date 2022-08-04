亞洲事務專家表示，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣「不會引發第三次世界大戰」，但無法排除周邊軍事演習意外導致緊張情勢進一步升級的可能性，並擔憂此次美中紛爭，可能代表一場針對台灣的漫長鬥爭已拉開序幕。

前菲律賓德拉薩大學（De La Salle）政治系助理教授、曾於政大擔任訪問學人的海理查（Richard Javad Heydarian）投書「半島電視台」（Al Jazeera），稱許多人擔心裴洛西訪問台灣，將加劇後者與中國大陸之間的危機；事實上，共軍近期確實在台灣周邊進行多場軍事演習。

但正如中國大陸暨南大學國際關係教授陳定定所言，北京政府會有非常強烈的反應，「但不會失控」；海理查認為，由於中共第20次全國代表大會（簡稱20大）即將到來，且大陸近期面臨嚴峻的經濟挑戰，國家主席習近平可能會避免在這時引發重大軍事衝突，應會以其他手段表達不滿，包括舉行大規模軍事演習，或在最極端的情況下，如1995至1996年台海飛彈危機一般向台灣外海發射飛彈。

但海理查也指出，即使是經過嚴密規劃的軍事演習，也無法排除發生意外、導致區域緊張情勢進一步升級的可能性。

且就算裴洛西訪台不會於未來幾天內引發重大軍事衝突，但在近年台灣民族主義情緒轉變、兩岸實力平衡傾斜、北京希望以強硬手段阻止台灣繼續遠離、美國又急於安撫亞洲盟友和確保關鍵半導體供應鏈之下，裴洛西訪台帶來的地緣政治紛爭，可能代表一場針對台灣、漫長且日益危險的鬥爭，已經在此拉開序幕。