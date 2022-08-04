王宥忻和老公翁總感情依舊甜蜜。（固力狗娛樂提供）

王宥忻推出「萌獸樂園NFT」，今（4日）邀媒體前往斥資7500萬打造的豪宅開箱，2隻羊駝、2隻英國長耳兔及1隻水現身豚見客。擁有10億身家的她，受訪提及日前和老公「翁總」因投資想法不同，大吵一架後脫口離婚，夫妻倆互嗆要對方「淨身出戶」，14年婚姻險劃下句點，所幸雙方冷靜後和好如初，安然度過婚姻危機。

王宥忻和老公婚姻生活甜蜜，雖偶有爭執但無損2人感情，王宥忻放閃說：「2人在一起，有錢或破產都經歷過，只要有共同目標，挑戰就不是問題，翁總也越來越了解我。」翁總也深情回應：「我們的結婚紀念日剛好正是我生日，而宥忻就是我生命中最好的禮物，她是我選的對象，我願意給她所有一切。」

今適逢七夕情人節，王宥忻甜蜜透露和老公之前歡度結婚14周年，翁總大手筆送給她位於住家附近一處3000坪、總價數千萬台幣的土地作為禮物，她打算在此蓋萌獸樂園，開放民眾親子共遊，預計明年初開幕。

王宥忻18歲就經歷破產，靠自身努力30歲翻身成為億萬富翁，她分享這次發行NFT的契機，主要源於想幫助更多人擁有人生方向，她說：「從我過去的人生中，體悟到從無到有的過程不易，起心動念是把我的資源及我的生活，跟相信我的人分享，讓大家可以來體驗我的生活。」只要持有她的萌獸NFT就能入住豪宅，目前首批限量200張NFT，每張5萬元幾乎銷售一空。