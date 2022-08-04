搖滾系女歌手管罄出道就被多名音樂老師讚賞，說她「超越蕭敬騰」、「音樂界的大黑馬」，但2017年被爆出介入倪安東婚姻當小三，遭元配Vivi提告最後和解；在不倫戀後管罄和倪安東正式交往且在今年結婚，今（4日）七夕情人節她罕見告白倪安東喊「我的愛人」，並曬出甜蜜同框照，閃瞎大票網友。

管罄在倪安東與前妻Vivi離婚後，成功扶正大方熱戀，更在今年宣布結婚一事，還頻頻被猜測懷孕，但沒正面回應；管罄在七夕情人節當天，驚喜在IG曬出和倪安東駐足路邊的合照，喊話「我的愛人，Happy Valentines」。

另外，管罄也有感而發地表示「曾經我們碎成一塊塊，然後滿滿（慢慢）撿起來，填補彼此的缺乏，彌補過去的缺憾」，儘管他為她的人生帶來混亂，但也是他，讓她的生活充滿溫暖充滿愛。

而管罄也做好賢內助該做的事情，在底下替老公倪安東宣傳演唱會「安聲之處」，驕傲地說，「站上舞台，無論接下來的是什麼，我想他（倪安東）都準備好了」。