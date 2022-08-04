女星迪麗熱巴是大陸新生代花旦代表，擁有完美身材和精緻臉蛋，可愛且不做作的性格受到許多粉絲追捧，人氣火紅的她被譽為是女頂流，一舉一動都能成為大眾焦點，出演的戲劇作品皆擁有亮眼的收視表現，今日七夕她現身機場，身上的西裝乍看很保守，沒想到放大後才發現穿搭辣翻了。

今（4日）是農曆七夕，女星迪麗熱巴現身機場趕行程，照片中迪麗熱巴戴著眼鏡和口罩，大半張臉都遮起來，她穿著一身綠色花紋套裝，露出一截纖細白皙的小腿，肩膀上背著白色網袋，整個人造型看起來比較隨意，舉起手和粉絲揮手。不過放大一看，能看見外套露出來的肌膚是肉色，露出東西半球，渾圓曲線非常火辣，有粉絲找出該套衣服的展示照片，從原圖可以發現該件衣服是深V設計，一路開到胸前，設計相當大膽。

迪麗熱巴在照片中一隻手遮住平坦小腹，不經意的性感讓粉絲紛紛留言：「發出來，看了還是尺度小了」、「這外套，不穿也罷」、「老婆可以把外套脫一下，這天這麼熱是吧」、「這套流口水了」、「美女好白」。

有粉絲找出衣服的品牌。（圖／微博）

女星迪麗熱巴前陣子網路劇《馭鮫記與君初相識》在網路上取得不錯的成績和口碑，演技被稱讚越來越進步，接下來據傳與龔俊一同主演的電視劇《安樂傳》將在今年播出，令不少粉絲感到期待，劇方也在今日發出七夕海報，兩人古裝扮相男帥女美，讓許多粉絲敲碗等播出。