黃子佼、Lulu（黃路梓茵）主持的東森《婚禮歌手》本周找來有「暖聲情歌王」封號的品冠為新人送祝福，但婚禮前新人和歌手的選歌配對失敗，加上新人堅決不換，主持人便得說服品冠改歌。這意料之外的考驗，也讓兩位主持人崩潰得直呼：「好尷尬！」而婚禮當天，品冠被新人幸福氣氛的感動不已，坦言「好想辦一次婚禮！」，表示希望能有機會補給老婆一個正式的婚禮。

這次的新人超特別，是一對「人民保母」夫妻檔，在婚禮前的訪問，新郎偷偷抱怨老婆的缺點是很愛碎碎念。這時Lulu為了安慰新郎，當眾吐槽起師父黃子佼其實更愛念，「所以你（新郎）娶了她OK的，你想想耿如多可憐。」還越說越起勁，「他碎念程度簡直嚇死人，通訊軟體打開都是十幾條1分鐘以上的語音，超可怕。」這意外的爆料，笑歪所有人。

與老婆愛情長跑9年、今年結婚第10年的品冠，坦言當年只在五星級飯店舉辦家宴，但因為不是正式的婚禮，錯過一些人生中難得可貴的場面，所以婚禮這天看到「交手」儀式新娘落淚的畫面時，他深受感動，直呼：「如果有機會的話，也想辦一場正式的婚禮。」且希望能在小孩還能當花童的年紀前補辦。品冠也分享和老婆交往、結婚19年到現在仍像在熱戀的秘訣，強調「保鮮很重要，就算已經是老夫老妻了，還是要注重儀式感。」《婚禮歌手》第2季每周六晚8點在東森綜合台首播。