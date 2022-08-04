溪頭米堤大飯店美術館，規畫李麗裕追思展區。（廖志晃攝）

《砌夢行者》追思音樂會，李麗裕座位上放置他的帽子。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

溪頭米堤大飯店總經理李麗裕，畢生打拚挑戰不可能的任務，因而開拓多元化的企業版圖，並且慷慨捐輸資源，挹注社會各層面，曾獲行政院最高榮譽「社教公益獎」；李麗裕於6月間辭世，家屬2日舉辦《砌夢行者》追思音樂會，和各界一起緬懷他的精采人生。

《砌夢行者》追思音樂會，由李麗裕畢業於英國皇家藝術學院的女兒李竹婷策畫，參與演奏的音樂家包括蘇顯達、葉盈汝、潘怡慈、盧易之、張逸中、李讓、陳瑤容等人；演奏曲目則有《思慕的人》、《流浪者之歌》、《千風之歌》等。

另外，溪頭米堤大飯店美術館內，設置李麗裕追思展覽館，展期將持續1個月；嘉義縣政府為感謝李麗裕對故鄉的貢獻，主辦的追思音樂會，將於8月16日在嘉義縣布袋鎮過溝國小舉行。

李麗裕擁有超乎常人的毅力，還有幾乎全時不打烊的工作精神，面對困難時「把不好的變好的」是他秉持的信念，而且能夠徹底執行並達成目標，所以能夠開創事業，但也因為幾乎不休息的拚勁，致使身體出狀況，令人感到不捨。

李竹婷在朗讀追思文中表示，「你不喜歡別人安排的行程，總是有自己的心理時鐘」、「你是許多人心中的石頭，頑強又具分量，一次又一次和不可能對抗」；「砌夢」即是在多元的事業裡，對夢想的堅持和使命感；「行者」道盡一路走過的精采，如今修行去也。短短追思文，道盡她對父親的觀察與思念，真是知父莫若女。

專程出席音樂會的副縣長陳正昇指出，李麗裕總經理20多年來，讓溪頭米堤大飯店浴火重生，獲交通部5星級飯店認證，成為南投縣觀光發展重要火車頭；他一生熱心公益，不僅是成功的企業家、教育家，更是慈善家，掖助許多年輕學子、音樂家圓夢，熱心公益和無私奉獻精神，令人感佩。