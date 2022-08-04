2022年第二次全國羽球排名賽8月2日到11日在台北體育館7樓舉辦，世界排名25名之外的國內好手要透過排名賽爭取國手資格，最終成績將作為2022杭州亞運遴選依據，年輕好手無不磨刀霍霍，合庫台體大19歲新秀黃郁豈連兩次全國羽球排名賽闖入男單8強，他認為自己認為年輕就是最大本錢，勇敢去衝擊其他好手，持續進步。

19歲的黃郁豈來自台中，小時候跟爸爸去運動開始打羽球，先加入社團、後來被選進校隊，之後贏得國小盃男單冠軍，家人支持他往羽球發展，決定北上就讀台北市傳統名校大同高中國中部，後來加入松山高中羽球隊，大學再回到中部，他坦言主要考量出賽機會，才有這機緣以大一新鮮人贏得全大運金牌。

黃郁豈自嘲打羽球方面自己沒有特別突出的優勢，他笑說：「可能唯一優點就是不怕吃苦，因為我身高沒這麼突出，力量也沒那麼大，只有肯吃苦、肯練，才有辦法繼續打下去。」他覺得全大運金牌，除了幫學校爭取榮耀，個人方面提升不少自信心，肯定自己努力沒有白費，也不斷藉由比賽尋找缺失，然後修正求進步。

2022年第二次全國羽球排名賽，黃郁豈首戰以21比10、21比18擊退小人物羽球隊的郭景弘，合庫羽球隊教練團認為黃郁豈以防守見長，心理素質強，全面性的球風，雖然才19歲，但思路邏輯很清晰，很有自己的特色，比較欠缺力量，還需要時間磨練。在台灣這群男單新生代中，名氣比較小，但潛力不容小覷，這些年逐漸看見他的成長進步。

「打羽球是件很有鬥志的事情，但真的要說快樂或開心的地方，我覺得已經是我生活的一部分，就跟吃飯喝水一樣重要。」黃郁豈表示，他很享受打羽球，期許自己可以不斷突破成長，把握機會打出佳績。