適逢七夕情人節，不少情侶早就計劃好要激情開戰，但你有碰過愛愛時「妹妹放屁」的尷尬場面嗎？有專家分享3個造成女性下體發出氣體聲的原因，除了在性愛過程中會把空氣帶入體內，還有可能是陰道受到滴蟲感染，當體位改變時，就會有氣體排出。

性學博士林役勵以及性治療師童嵩珍，日前在YouTube頻道《嵩馥性健康》發出影片，提出3個原因說明「愛愛時為什麼陰道會發出噗噗聲 ?」

愛愛發出氣體聲音時，許多女生會被懷疑是不是偷放屁，甚至被嘲諷下體不夠緊緻。童嵩珍表示，正常的陰莖放入陰道，會發出啾啾的水聲，但未必會有空氣聲，空氣是被打入的，她直言，「某些男生真的很不上道，陰道是一個密閉空間，灌進去當然有些氣體會從旁邊漏出來，因此產生『噗噗噗』的聲音」。

性治療師童嵩珍表示，陰道是密閉空間，「灌進去當然有些氣體會從旁邊漏出來」。（圖／截取自Youtube頻道）

童嵩珍接著說，女性在高潮時，陰道會不斷收縮，變窄又變寬，試著想像，當空間已經收縮到一定程度，再次放鬆時，難免會因為氣體進出發出聲音。

除了上述原因之外，其實還有可能是陰道遭到滴蟲感染，滴蟲在繁殖過程中，會產生氣體並存於陰道內，當體位改變或腹壓增加時，這些氣體會因此從陰道排出。

另外，童嵩珍也分享真實個案，曾有不熟悉性愛的男子，疑似是被成人影片「洗禮」過多，認為性愛時一定要完整地抽出再放入才正確，童嵩珍說明，這樣做雖然可能會帶給龜頭更多的刺激，倘若對不準恐會造成陰莖骨折，是非常高風險的舉動。