衛生福利部國民健康署自今年7月1日起開辦「肺癌早期偵測計畫」提供肺癌高風險族群每2年1次的公費肺癌篩檢，目前全台有90家醫院提供公費低劑量電腦斷層檢查，台中市12家醫院參與，台中市政府衛生局長曾梓展表示，只要符合肺癌家族史或重度吸菸史肺癌高風險族群的民眾，可向公費肺癌篩檢醫院預約檢查。

台中市衛生局指出，據相關研究，低劑量電腦斷層檢查是唯一具國際實證可早期發現肺癌的篩檢工具，肺癌篩檢的服務對象為具肺癌家族史，50至74歲男性或45至74歲女性，且其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌的民眾；具重度吸菸史，50至74歲吸菸史達每年30包以上，有意願戒菸或戒菸15年內的重度吸菸者。

衛生局表示，根據衛福部統計資料顯示，肺癌為全國十大癌症死因排名第1名，肺癌也已連續42年穩居癌症頭號殺手，去年死於肺癌共1萬40人，占癌症死亡人數的5分之1（19.4％）。罹患肺癌的死亡率高，存活率低，主要與診斷的期別有關。

衛生局指出，2019年罹患肺癌個案有4.2％被診斷為0期、29.1％為1期、4.3％為2期、12.3％為3期、50.1％為4期。目前第1期肺癌5年存活率約9成，第2期近6成，第3期則下降到近3成，若到第4期，5年存活率僅剩1成。

衛生局長曾梓展呼籲，符合公費肺癌篩檢資格者，踴躍預約檢查，掌握健康；另吸菸為導致肺癌的危險因子，如有吸菸的民眾應接受戒菸服務，找回肺部的健康；除定期接受癌症篩檢，如若篩檢結果呈現異常，務必遵循醫囑做進一步的確認診斷，早診斷、早治療。

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