陳淑芳（中）與導演林銀村（右）和輝葉創辦人施泰生（左）合作拍攝微電影。（孫伊萱攝）

陳淑芳豁達過每一天，把生死看很淡。（孫伊萱攝）

金馬影后陳淑芳上月剛過83歲生日，她今（4日）為公益微電影宣傳，表示自己有在關注日前旋風訪台的82歲美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），大讚對方5天連飛5國體力好，還能穿高跟鞋健步如飛，直呼：「你看她多棒，都沒有睡覺行程滿檔，我也是一樣，3天3夜拍戲不睡覺都沒問題。」

問及養生秘訣，陳淑芳說，早上起床會先喝果汁、吃蛋和地瓜，中午會吃得很飽，晚上少吃，8點之後禁食，每天在家都會使用「健康老施健步機」提升肌耐力，「我不怎麼去公園運動，因為會有粉絲要合照」，近日也會透過按摩放鬆身體，因為前陣子天氣太熱中暑，還不慎摔了一跤，按摩過後身體舒服多了，笑喊「『處女按』就這樣獻出去，第1次脫光光精油按摩，以前都覺得怕怕的，但因為幫忙按摩的都是女生，按完我覺得滿好的」。

今適逢七夕情人節，陳淑芳笑喊早已沒在過，目前40多年都沒有人追，因為自己都在忙拍戲，還都演老太婆，且談戀愛太累了，不如回家休息養足體力，至於喜歡什麼類型的男生？她笑喊：「我都幾歲了，現在要找對象都要找90歲的人了吧！」戲齡超過一甲子的她也提到，拍戲到現在最困難的是自己的壓力，「演藝人員一定要專業，不能有閃失，要比別人更認真，做給晚輩看，像是不遲到、不早退，不管什麼要求盡量做到」，還說：「能夠當演員、把好與壞的表演都呈現給別人，真的是我的福氣。」

這次拍攝地震防災微電影，有許多發生地震時須注意的事項，強調地震來時要記得關瓦斯，陳淑芳坦言，每個地震都經歷過，「921大地震時，我睡的很熟，我弟媳婦叫醒我，我就被帶到公園坐在車子裡頭，現在遇到地震我會把冰箱打開，躲在角落」。還有次在拍戲的時候遇到地震，「那時候在汐止民視錄影，燈搖晃超大，我們被帶著衝到外面，但我其實還好，不太害怕」，相當豁達，「我把生死看得很淡，每天都當最後一天在過，珍惜當下，今天沒做到的就明天把它做好就好」。

而她下周也將進劇組拍攝葉天倫執導賀歲片《炸團圓》（原片名為《團圓飯》），預計拍到下月初，緊接著回歸三立8點檔《一家團圓》，陳淑芳也開玩笑分享，因為疫情，台詞有點記不起來，「每天在家睡覺，會比較懶散，記性比較不好，我以為自己確診腦霧，就一直快篩，還好目前都沒事。」