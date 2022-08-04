美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）等代表團3日晚間搭機抵達南韓，不過現場卻沒有南韓政府官員或議員接機，傳出裴洛西對此感到不滿。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）等代表團3日晚間搭機抵達南韓，不過現場卻沒有南韓政府官員或議員接機，傳出裴洛西對此感到不滿，引發南韓政府在外交禮儀方面怠慢的紛爭。

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펠로시 하원의장님의 방한을 환영합니다. 굳건한 🇺🇲🇰🇷동맹은 인도태평양 및 세계 평화와 번영, 안보 증진에 필수적입니다. pic.twitter.com/HXtUrtpthB — Ambassador Philip Goldberg (@USAmbROK) August 3, 2022

綜合韓聯社、南韓「紐西斯通訊社」（Newsis）報導，裴洛西等美國國會代表團此次訪韓引發一連串南韓外交紛爭，除了總統尹錫悅未接見裴洛西外，當地時間3日晚間9時26分，裴洛西的行政專機抵達駐韓美軍烏山空軍基地時，現場沒有南韓政府官員、國會議員等禮賓團接機，只有包括美國駐南韓大使高德柏格（Philip Goldberg）、美韓聯合司令部司令凱麥雷（Paul LaCamera）在內等美方人員接機。

現場畫面顯示，裴洛西等人在夜色中步下專機階梯，不過紅毯一旁只有幾名美方人員，沒有看見南韓官方人員，與裴洛西訪台時我方官員上前迎接的畫面形成鮮明對比。

後續更傳出有南韓媒體引述美國駐南韓大使館官員的說法，指出裴洛西「對南韓方面沒有人出現感到非常不滿」。

針對沒人接機引發裴洛西不滿的報導，南韓朝野一致撻伐，不過批評的對象不同，演變成政府與國會互踢皮球的情形。執政黨議員痛批國會在禮節方面不尊重裴洛西、「冷酷無情」，在野黨議員則批評尹錫悅政府引發外交「禮賓災難」，甚至是「全球恥辱」。

針對沒有南韓人員接機裴洛西，南韓總統辦公室今（4）日稱，由於與裴洛西相對應的對口應該是國會，因此按照南韓的外交禮儀慣例，她來訪應該由國會負責接待。南韓外交部也口徑一致，作為美國國會的對口機構，南韓國會有相應的禮賓規定，因此裴洛西此趟訪韓，南韓外交部在過程中沒有過多參與。

南韓國會官員今日也證實，接待裴洛西一行人是南韓國會禮賓團的責任，但由於裴洛西昨日抵達的時間較晚，又是透過空軍基地、而非一般機場入境南韓，因此美方婉拒了韓方的接待，官員也稱，不確定裴洛西不滿的報導是否正確，因為她今日與南韓國會議長金振杓午宴時「氣氛很好」。

值得注意的是，因休假而無法與裴洛西會面的尹錫悅，3日晚間才與第一夫人一起看戲，後續夫妻倆更與演員們一同共進晚餐，在南韓政府爆發外交風波之際，他愜意休假也被韓媒放大檢視。