羅宏正（左起）、李沐、黃河在劇中諜對諜。（三禾行銷提供）

羅宏正（左起）、李沐、黃河、陳琬婷、林映彤為戲宣傳。（三禾行銷）

推理懸疑劇《滴水的推理書屋》今（4日）舉辦記者會，主演羅宏正、李沐、黃河、陳琬婷、林映彤皆出席。羅宏正在劇中身為推理社社長，老是疑神疑鬼，又是學長身分，令人害怕，自帶「皇帝」氣場，笑言：「整個推理書屋都是我後宮。」更冊封黃河為「愛妃」。

黃河流露真情回覆，「可以被寵愛很好，我們之間是真的。」2人在劇中互動很像情侶，羅宏正說一場在街邊吵架的戲還被路人以為是情侶鬧分手。黃河為了演好心理諮商師，差點去理光頭，且在劇中換裝最多，被虧像詐欺犯。

李沐和羅宏正第1次合作，虧他像老兵，愛講冷笑話，一開始還會顧及他的顏面陪笑，後來乾脆不忍了，直接翻白眼。今天適逢七夕情人節，被問及如何過節？羅宏正竟說要去買洗衣精跟衛生紙引遐想，但沒人搭話，羅宏正問：「都沒人問我買這些要幹嘛嗎？」李沐忍不住戳破他：「不用問啦，他又在講冷笑話了。」

劇中李沐三番兩次到書屋找羅宏正辦案，一同推理，導演廖士涵原本想為2人製造粉紅泡泡，李沐和羅宏正也有意想發展感情線，但因為劇情放不下而作罷，「冒不了泡，乾脆不愛了。」羅宏正說：「其實2人是互相猜忌，因為彼此一直不信任。」李沐說：「我去找他，根本是想利用他，我們是彼此利用。」

導演廖士涵表示，拍這戲時，常常夜不成眠，因為第一次拍推理劇，需要注重很多細節、邏輯，還得跟編劇抗衡、和演員拉扯，多方溝通很耗力氣。「但是，這是一部推理迷不會失望的推理劇，剛入門的觀眾也很適合，有關人性、情感、值不值得被愛，各方面都吸引人。我們請法蘭演唱片尾曲，也感人好聽。」

《滴水的推理書屋》8月6日晚間9點於MyVideo、公視同步播出，一次播映兩集。