交通部航港局上午再度發出航船布告，指花蓮外海增加1處共軍軍演區，呼籲船隻避開，下午卻默默刪除「中共進行重要軍事演訓行動」的說明。航港局解釋，「因無法證實與陸方演訓有無相關，因此予以修正」，但仍不願說明該區域危險的原因。

航港局指出，8月4日上午10時至8日上午10時，請船隻避開相關公告區域，範圍：

北緯23°40′00″ 、東經122°30′00″

北緯23°40′00″ 、東經122°54′00″

北緯23°13′00″ 、東經122°54′00″

北緯23°13′00″ 、東經122°30′00″ 四點連線。

航港局說明，公告的範圍不變，會刪除「中共進行重要軍事演訓行動」的文字，是因為無法證實與陸方演訓有關。

由於該公告區域與共軍日前公告的軍演區域有部分重疊，若非共軍演習，是否有其他原因必須標示為危險區域？航港局僅回應，「航船布告係指航政機關所發布，有關中華民國領域內設備、設施、地形、水文之新增、改變或其他危險信息之航行資訊服務」，因此航船布告屬預防性措施。