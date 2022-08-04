去年效力亞柏羽球隊的男子選手戚又仁，今年轉隊至中租球團，在2022年第二次全國羽球排名賽甲組會內賽，男單首仗直落二，以21比7、21比11擊退自家人中租北市大的好手游盛博。

繞了一圈，戚又仁回到中租羽球隊，他認為中租企業的出國賽事規劃，球團整體戰力，有助提升世界排名，也促成他可以回到北部，多陪伴家人，他補充：「之前在高雄訓練，來回交通也是筆負擔，跟家人相處時間也比較短，現在回到北部發展，希望可以更穩定一點，多拚積分來提升排名。」

25歲的戚又仁今年賽季藉由出國累積比賽經驗，上半年他征戰10站，其中在斯洛伐克公開賽贏得男單亞軍，葡萄牙國際賽、法國南特國際挑戰賽都闖進4強，「因為有女將許玟琪這樣成功的例子，對球員來說是種鼓勵，因為看到同年齡、差不多年紀的球員拚上去，會想跟隨她的腳步，自己再加油一點。」在8月2日剛公布的世界羽聯排名，戚又仁上升至男單117位，未來可期。

戚又仁是去年第二次全國排名賽男單冠軍，大器晚成的他，很感謝許多人的幫助以及自己的堅持，苦練再苦練，才終於贏得個人首座全國冠軍，同樣增添不少信心，且去年湯姆斯盃，戚又仁兩度擔綱第5點，儘管都鏖戰3局吞敗，但對於首次踏上大賽舞台收穫滿滿，中租羽球隊總教練楊鈞翔指出戚又仁企圖心很強烈，自我要求很高，「特別是自律這方面，我們非常欣賞，畢竟我們球團比較多年輕選手，他的加入可以增加些刺激性。」

對於在湯姆斯盃的學習，戚又仁說：「那陣子都跟天成學長訓練，技術方面學到很多，從李洋學長身上則是心態成長，像那時團體賽第5點輸掉，他不斷鼓勵我，要我對自己有信心一點，不要灰心，不要氣餒。」

戚又仁期許下半年球團安排規劃，再出國打拚，等明年巴黎奧運積分開始計算，到時候起步會比較順利，延期到明年的成都世大運跟杭州亞運，他也盼望可以順利取得參賽資格，繼續累積國際大賽經驗。